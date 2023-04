Piano rifiuti: confronto con i sindaci Pierantoni nuova vice presidente

Continua l’azione del comitato ’Corridonia green No Discarica’ che nella giornata di mercoledì ha riunito l’assemblea dei soci al fine di approvare il bilancio e definire i prossimi step da compiere, considerando anche le due recenti assemblee dell’Ata3 dove si è discusso del via libera al Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti. In quest’ottica, il comitato antidiscarica ha eseguito una richiesta di accesso agli atti per visionare i documenti approvati ed i verbali, in modo da confrontare quanto riportato dalla discussione e conoscere le modifiche apportate, così poi da disporre una analisi volta ad avere un quadro completo della situazione. Sul fronte, invece, dell’organigramma interno si è registrato qualche cambiamento. "Con l’occasione il direttivo è variato nelle sue componenti – ha annunciato Andrea Germondari che guida il Comitato, prima affiancato dalla vice Piera Mancini -. La precedente vicepresidente, per motivi personali, torna solo ad essere socia, mentre Donatella Pierantoni diventa vicepresidente e Gemma Pietrella entra come consigliera; gli altri ruoli rimangono invariati".

È stata pubblicata da poco la delibera numero 5 dell’Ata3 (inerente all’approvazione delle modifiche al Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell’Ata3 e al Rapporto ambientale ai fini dell’inoltro alla Regione Marche per l’ottenimento del parere di congruità al Prgr) con i relativi allegati ed abbiamo iniziato il suo studio - si legge ancora nel comunicato del Comitato -. A breve faremo la comparazione con la prima proposta di Piano d’Ambito e prenderemo una posizione insieme al nostro legale. Si stanno svolgendo i primi confronti con il tecnico incaricato dell’Ata3 ed i Comuni di Monte San Giusto e Corridonia. Speriamo di incontrare i relativi sindaci a stretto giro per conoscere l’esito del confronto e le azioni che verranno prese".

