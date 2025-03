"Piano rifiuti illegittimo, rischio sanzioni"

"Il Piano rifiuti regionale è illegittimo secondo la normativa europea e rischia di esporre le Marche a una procedura di infrazione, a sanzioni. La proposta della giunta Acquaroli si basa sull’inceneritore come pilastro cardine del piano, senza valutare alternative sostenibili. Questo approccio è in contrasto con la direttiva Ue ed è una scelta disastrosa per l’ambiente e la salute dei cittadini". A parlare è Sabrina Santelli, co-portavoce regionale di Europa Verde, che aggiunge: "La destra vuole trasformare le Marche in una pattumiera. Noi non lo permetteremo". Il gruppo ha approfondito la questione con Ignazio Marino, europarlamentare e vicepresidente del gruppo dei Verdi, e deciso di sottoporre il tema alla Commissione europea tramite un’interrogazione al Parlamento europeo con il contributo di Gianluca Carrabs, dell’esecutivo nazionale di Europa Verde e di Sandro Bisonni (nella foto), portavoce Macerata. "L’assessore Aguzzi e la giunta Acquaroli continuano a proporre soluzioni obsolete e dannose, condannando le Marche a maggiore inquinamento e costi più alti per i cittadini – prosegue –. Parlano di ampliamento delle discariche e di un termovalorizzatore come se fosse l’unica soluzione possibile, ma si tratta di una scelta miope che ignora le reali necessità del nostro territorio. Europa Verde propone un’alternativa basata sulla riduzione dei rifiuti, sulla raccolta differenziata spinta, sulla tariffazione puntuale e sull’uso di impianti innovativi per il riciclo e il trattamento a freddo".