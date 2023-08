Piano sanitario e ospedale "La destra racconta bugie"

"Un detto recita: ’Se dici una menzogna enorme e continui a ripeterla, prima o poi il popolo ci crederà’. Evidentemente la destra di questo ha fatto una ragion d’essere e continua a raccontare bugie, ma a tutto c’è un limite". Su ospedali e sanità, il segretario provinciale del Pd Angelo Sciapichetti attacca pesantemente i partiti al governo, all’indomani dell’approvazione del piano sanitario. "Il consigliere regionale Borroni, dopo l’approvazione di un piano disastroso che metterà a dura prova la tenuta del sistema sanitario pubblico marchigiano, si è lasciato andare a dichiarazioni offensive dell’intelligenza dei maceratesi e del comune senso del pudore, alle quali intendo rispondere chiedendo scusa ai cittadini che si stanno godendo alcuni giorni di meritato riposo. Quando afferma che per l’ospedale di Macerata ’a breve partiranno i lavori per concludersi nell’arco temporale dell’amministrazione Parcaroli’ (2025), Borroni o non si rende conto di quello che dice o, ancora peggio, mente sapendo di mentire, perché i fatti a oggi parlano da soli: non c’è un progetto definitivo, non ci sono i soldi per appaltare l’opera (nonostante gli enfatici annunci quasi giornalieri) e di conseguenza mancano tutti gli atti amministrativi conseguenti (gara di appalto europea, procedura di esproprio dell’area ecc.). L’unica cosa certa oggi è l’annullamento di tutta la procedura adottata dalla precedente giunta regionale. Come può quindi il consigliere Borroni prendere in giro così disinvoltamente i maceratesi, se la destra in tre anni di governo non è riuscita neanche a far partire i lavori per l’ospedale di comunità di Tolentino, per il quale hanno trovato già pronte tutte le risorse (i fondi ricostruzione post terremoto) e il progetto definitivo? Su Civitanova in compenso assistiamo alla gara a chi fa la dichiarazione più eclatante: nella guerra interna tra FdI e Lega, Borroni dice che ci sono 11 milioni, la Lega per non essere da meno dichiara che ne sono previsti addirittura 21; nel frattempo però per i due piani del promesso blocco operatorio non hanno ancora portato a termine neanche un misero progetto. Quanto alla rinascita dell’ospedale di Camerino, Borroni faccia un giretto per i reparti dell’ospedale e parli con gli abitanti dell’entroterra, forse potrà capire che la gente si sta accorgendo di essere stata presa in giro, perché le promesse fatte in campagna elettorale sono tutte miseramente fallite".