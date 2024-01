Istituti superiori: il piano scolastico regionale. Cancellati tre accorpamenti

Macerata, 6 gennaio 2023 – La delibera è stata messa a punto e approvata ieri, entro il nuovo termine di scadenza (5 gennaio) previsto dal decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri di fine anno. Lo stesso che la giunta regionale ha utilizzato per ridurre da 19 a 15 le autonomie scolastiche (e relative dirigenze) da tagliare nell’anno scolastico 2024 – 2025. Dunque, ora il piano dimensionamento delle istituzioni scolastiche c‘è, anche se per conoscerne i dettagli bisogna attendere la pubblicazione dell’atto, prevista per lunedì prossimo.

Le indiscrezioni, però, indicano cambiamenti significativi, a partire dal fatto che non sono più 19 le autonomie che vengono cancellate, ma 15 (o 14). Per la provincia di Macerata, in particolare, gli accorpamenti previsti sono 6, invece dei 9 ipotizzati nelle precedenti proposte: fusione dell’istituto comprensivo Coldigioco" di Apiro con l’istituto comprensivo di Cingoli, con la creazione del nuovo istituto comprensivo "Coldigioco - Mestica" di Cingoli; fusione degli istituti comprensivi "Lucatelli" e "Don Bosco" di Tolentino, con sede della dirigenza al Lucatelli; l’Itcg Antinori di Camerino sarà accorpato al liceo Varano della stessa città; fusione dell’I.I.S. "Bramante-Pannaggi" di Macerata con sede della dirigenza all’I.I.S "Garibaldi" di Macerata.

Prevista anche l’istituzione di due istituti omnicomprensivi, che cioè "contengono" i diversi ordini di scuola. Il primo metterà insieme l’I.I.S. "Gentili" e l’istituto comprensivo "Tortoreto" di San Ginesio; il secondo nascerà dall’accorpamento dell’Istituto professionale Frau con l’istituto comprensivo Leopardi di Sarnano. "Saltano", almeno per quest’anno l’ipotizzata e contestata fusione dell’istituto comprensivo " Della Robbia" di Appignano con l’istituto comprensivo "Cingolani" di Montecassiano, la fusione dell’istituto comprensivo "Colmurano", con l’istituto comprensivo "Giovanni XXII" di Mogliano, e anche l’ipotesi di annettere il liceo artistico "Cantalamessa" di Macerata al Convitto Nazionale "G. Leopardi" (che, come noto, ha annesse scuola primaria e media). I tagli che non sono stati fatto quest’anno, però, dovranno essere fatti l’anno prossimo, in aggiunta a quelli già previsti.