Piano urbanistico: i tecnici ridisegnano la città

A Recanati prende il via il percorso per dotare la città del piano urbanistico generale (Pug), fondamentale per pianificare il futuro assetto del territorio. Mercoledì si è svolto il primo incontro tra l’amministrazione, rappresentata dall’assessore Maurizio Paoletti, dal dirigente dell’area tecnica Maurizio Paduano e dai tecnici comunali, e i professionisti dello studio Ldp, incaricato della redazione del piano. A guidare i lavori per Ldp sarà l’architetto Stefania Rizzotti. Il progetto può contare su un finanziamento regionale a fondo perduto di 162mila euro.

"Il Pug – spiega l’assessore Paoletti – sostituirà il Prg e consentirà di aggiornare la visione urbanistica di Recanati. Vogliamo valorizzare il paesaggio, tutelare il patrimonio culturale e contrastare il consumo di suolo, puntando su rigenerazione e riqualificazione urbana". Tra i temi affrontati anche il progressivo spopolamento del centro, sempre più povero di negozi e residenti, così come la necessità di intervenire su alcune aree industriali in declino.

Grande attenzione sarà riservata alla partecipazione dei cittadini: il Comune prevede incontri pubblici e strumenti digitali per raccogliere osservazioni e proposte. Saranno coinvolti anche i comitati di quartiere, i tecnici locali e le associazioni di categoria. "È fondamentale – aggiunge Paoletti – che il nuovo piano tenga conto anche delle esigenze dei Comuni vicini, con cui condividiamo servizi e aree urbane: Montelupone per Romitelli, Loreto e Castelfidardo per Villa Musone, Montefano per Montefiore e Montecassiano per Sambucheto".