Pianta pericolante. Chiusa per lavori la strada. Corta di Montefano

Da ieri e sino alle 18 di lunedì è stata disposta la chiusura della S.C. Corta di Montefano a causa di una pianta pericolante pericolosa per la circolazione. Il transito sarà consentito ai mezzi impegnati nell’esecuzione dei lavori e sarà garantito l’accesso ai residenti, ai proprietari dei fondi situati lungo la strada e ai mezzi in servizio di soccorso, emergenza e pubblica utilità che necessitino di accedere per esigenze di servizio.