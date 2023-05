Piantagione di cannabis in un magazzino

Una lussureggiante coltivazione di cannabis era stata realizzata in un magazzino in disuso a Matelica. Per questo sono finiti sotto processo in sette, accusati di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. A scoprirli, a febbraio del 2021, erano stati i carabinieri di Camerino. Imputati sono David Bastioli di Potenza Picena, Andrea Tasso di Civitanova, Olaf Beqiraj, residente a Civitanova, Emanuele Bitocci di Porto Recanati, Massimiliano Migliorelli di Castelraimondo e Pasquale e Raffaele Costanzo, di Civitanova. Secondo l’accusa, Migliorelli avrebbe individuato in località Cavalieri di Matelica un capannone, da tempo sotto sequestro e abbandonato, e avrebbe poi fornito supporto logistico. Bastioli e Tasso avrebbero progettato e realizzato la serra, acquistando il materiale necessario. Beqiraj, Bitocchi e i Costanzo si sarebbero occupati della coltivazione e del trasporto dello stupefacente, da cedere ai clienti che loro stessi avrebbero individuato e contattato. Ma i loro movimenti nel capannone non sarebbero sfuggiti ai carabinieri, che avrebbero tenuto sotto controllo la zona. Avrebbero così scoperto anche che i giardinieri lasciavano nella serra i cellulari, così una volta sarebbero riusciti a prenderli per ulteriori indagini su contatti e clienti. Poi, completate le indagini, i carabinieri di Camerino fecero il blitz nel capannone, trovando 21 moduli idroponici, per la coltura in acqua, con una decina di vasi ciascuno, 240 piante, 42 lampade alogene, un sistema di areazione e due condizionati, per creare il clima ideale alla crescita della cannabis. C’erano inoltre 28 chili netti di marijuana, da cui si sarebbero potute ricavare 156mila dosi. L’attività sarebbe andata avanti da giugno 2020 fino al febbraio seguente. Beqiraj e Bitocci sono accusati anche di aver spacciato cocaina a una persona, in almeno 25 occasioni nel corso del 2020, a Serrapetrona e Castelraimondo. Tasso infine avrebbe coltivato 14 pantine in vaso, e avrebbe tenuto oltre due chili di marijuana nel magazzino della ditta Guerrila Garden a Civitanova, come scoperto nel maggio dell’anno scorso. Ieri per loro in tribunale a Macerata si è tenuta l’udienza preliminare. Alcuni degli imputati hanno chiesto di procedere con il rito abbreviato o con il patteggiamento, dunque il giudice Giovanni Manzoni ha fissato una ulteriore udienza al 28 giugno. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Emanuele Senesi, Paolo Cognini, Stefano Tizi, Simona Rampioni e Gabriele Galeazzi.