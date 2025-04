Piantamaggio, la tradizione rivive a Ussita

Torna a Ussita mercoledì il Piantamaggio, saluto alla primavera e inno alla fertilità. La festa inizia alle 9 con "La colazione degli amici" alla Madonnella di Frontignano in ricordo di Giuseppe Brandi, "Peppe di San Placido", memoria storica di Ussita, scomparso due anni fa e tra i promotori del recupero della festa. Poi alla faggeta per individuare l’albero da tagliare. La tradizione vuole che venga scelto un faggio, chiamato "il maggio", il più alto e longilineo. Nel primo pomeriggio l’albero arriverà in piazza dei Cavallari per la scortecciatura a mano fatta dalle donne tra canti e stornelli, fino al momento più scenografico a metà pomeriggio: l’alzata a mano del faggio a cura degli uomini, incitati dalle donne. Sarà intonato il primo "inno del maggio", recuperato grazie al poeta pastore Renato Marziali, per poi partire con gli stornellatori verso le zone Sae. All’area sociale di Pieve cena di autofinanziamento. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Casa, Cosa accade se abitiamo.