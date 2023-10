Piante abbattute a Fontespina, Civitanova: intervento per la pubblica incolumità

Sei piante verranno abbattute in via Vasco De Gama, nel quartiere di Fontespina. Sono tutte appartenenti al tipo dell’Albero del Paradiso, ma non stanno più in piedi e non possono essere salvate. Quattro di queste si sono seccate, sono ormai fatiscenti e a forte rischio caduta, con tutti i pericoli che ne conseguono, e le altre due adiacenti potrebbero crollare a terra per effetto domino. Non si tratta di alberi catalogati tra quelli delle specie protette e quindi l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire tempestivamente, autorizzando l’operazione di abbattimento e smaltimento, che è stata affidata alla ditta Torresi Garden di Civitanova, per un importo dei lavori che ammonta a 1.537 euro. Sulle piante è stata effettuata una valutazione relativa al loro stato di salute e la perizia ha concluso che non intervenire avrebbe significato mettere a rischio la pubblica incolumità.