Piante donate per il cortile della scuola

Tre piante sono state donate, e quindi piantumate, nel cortile del plesso scolastico dell’istituto comprensivo Medi, in via Dante Alighieri. L’iniziativa, dal titolo "3 alberi per il Pianeta", si è tenuta ieri mattina a Porto Recanati. Protagonisti sono stati i soci del Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero, i quali hanno voluto donare all’istituto portorecanatese ben tre piante, una per ogni ordine scolastico (materna, elementare e medie). Per il Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero erano presenti il presidente Marco Paniconi e Francesco Forti (ex preside della scuola elementare di piazza Douhet a Porto Potenza). Al momento hanno partecipato anche il dirigente scolastico Corrado Giulio Del Buono e il sindaco Andrea Michelini, quest’ultimo in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Alla fine della cerimonia, gli alunni hanno presentato, a loro volta, alcuni lavori svolti sul tema.