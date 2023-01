Piattaforme sul lago di Cingoli, progetto da oltre 230mila euro

La giunta municipale di Cingoli ha approvato il progetto definitivo denominato "Respiro del Lago", redatto dagli architetti Alessandro Petrini, Paolo Vigori e Carlo Maria Accrescimbeni, per l’importo di 237.000. Questa somma è inclusa nei complessivi 2.000.000 di euro ottenuti dall’amministrazione, ammessa al finanziamento dell’intera somma, e quindi del progetto presentato aderendo al bando (Aud – Vivere luoghi vivi") con cui, per decreto del presidente del Consiglio dei ministri, è previsto "un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale". Gli stessi architetti, con l’incarico per la redatta progettazione definitiva ed esecutiva, hanno avuto affidata anche la direzione dei lavori di cui ancora non è stato fissato l’inizio. Il progetto di Petrini, Vigoni e Accrescimbeni è felicemente finalizzato alla fruizione del lago di Cingoli, oltreché da comitive e da appassionati, anche da famiglie con bambini piccoli e, con una particolare soluzione tecnica tenendo conto di specifiche esigenze, pure ai disabili. S’innesta sulla strada che gira intorno al lago il percorso da cui in pratica si entra sopra le acque dell’invaso. Alla fine dell’arteria che scende dalla località Panicali, è prevista l’installazione d’una passerella di accesso che può essere agevolmente utilizzata anche da chi non è in condizioni di muoversi liberamente. Tramite la passeggiata dalla passerella, si potrà accedere a piattaforme circolari che permetterà ai disabili di trovarsi a centro del lago. E gli spazi delle piattaforme saranno disponibili anche per l’organizzazione di non eccessivamente partecipati eventi, tipo diversivi e animazioni che renderanno varia e godibile la permanenza. Gianfilippo Centanni