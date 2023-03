Piazza a Toro Seduto, sabato alle 9 l’inaugurazione

Della infornata di nuove intitolazione delle vie a Civitanova, decise dalla commissione Toponomastica e seguite da un fiume di polemiche, la prima a vedere il taglio del nastro sarà quella dedicata a Toro Seduto. Al capo indiano è stato riservato il parcheggio della palestra della città Alta e la cerimonia si terrà sabato mattina alle 9. Seguirà un convegno su Toro Seduto, alle 10.30 in sala consiliare, in cui a relazionare sarà il professor Alessandro Martire, rappresentante in Italia della nazione Lakota Sioux di Rosebud e anche presso l’alto Commissariato dei diritti umani di Ginevra. Una iniziativa che arriva sulla scia di forti polemiche, tra maggioranza e opposizione, che vengono da lontano. Per la precisione, da quell’estate del 2018 in cui in consiglio comunale, alla richiesta delle opposizioni di centro sinistra di intitolate una strada ad Anna Frank, la ragazzina ebrea simbolo dell’Olocausto, l’allora vice sindaco Fausto Troiani, oggi presidente del consiglio comunale, rispose "se dovessimo intitolare uno spazio pubblico ad una persona simbolo di un genocidio, perché non a Toro Seduto?". Cinque anni dopo i componenti della commissione Toponomastica comunale hanno provveduto a inserire nello stradario cittadino il nome del grande capo indiano. Proprio su lui si apriranno le inaugurazioni, poi verranno le altre intitolazioni in cui figurano Anna Frank e Sergio Ramelli, vittime dei lager e vittime dei gulag, oltre altri nomi dei quali al momento non è stata ufficializzata la data della cerimonia. La polemica sull’accostamento tra Anna Frank e Toro Seduto, soprattutto sulla par condicio che si è realizzata tra le due storie, sarebbe dovuta approdare in consiglio comunale nella seduta di lunedì, con interrogazioni portate da Francesco Micucci, consigliere del Pd, ma slittate ad altra data per l’assenza dell’esponente dem.