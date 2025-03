"Piazza Bracaccini, cantiere a rilento"

È preoccupato il gruppo consiliare di opposizione "Montefano domani" per la lungaggine dei lavori in piazza Bracaccini iniziati a gennaio, dopo anni di attesa visto che la pratica per il finanziamento di 95.290,51 euro risale addirittura al 2018 e ha chiesto con una nota che sia convocato al più presto un consiglio comunale per illustrare il progetto, chiarire le criticità e rispondere ai dubbi di esercenti e cittadini. "Nonostante le promesse e le scadenze inizialmente previste –dicono –, il cantiere sembra procedere a rilento tra errori nei materiali, raccordi contestati e continui scavi e riempimenti, i lavori sembrano appena iniziati". Uno degli aspetti più contestati è la mancanza di trasparenza nel progetto, che non è stato illustrato alla popolazione né ai diretti interessati e per questo i consiglieri hanno richiesto l’accesso agli atti. "Il progetto prevede una drastica riduzione dei parcheggi, già insufficienti in paese, con posti auto posizionati davanti ai portoni dei palazzi. Inoltre, le delimitazioni dei percorsi e delle aree di sosta saranno indicate con sampietrini bianchi, mentre la canalizzazione del traffico sarà segnalata da faretti segnapasso incastonati nel suolo, simili a quelli utilizzati nelle piste di atterraggio aeroportuali. È davvero questa la soluzione migliore per un piccolo centro storico?". L’aspetto più critico è che queste modifiche sembrano essere definitive e non facilmente reversibili: se in futuro emergessero nuove esigenze, si chiede Montefano Domani, ci si troverebbe di fronte alla necessità di rifare l’intera piazza?

ant. t.