"Piazza Cavour sarà più sicura e verde"

di Lucia Gentili

Sistemazione delle quattro aiuole centrali, rifacimento di tutti i marciapiedi, creazione di un nuovo tratto pedonale per un collegamento sicuro con la scuola Don Bosco e ripristino del verde con mantenimento del numero attuale di parcheggi. È il progetto di riqualificazione di piazza Cavour, nel centro storico di Tolentino. Opera da 220mila euro, finanziata con fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – Next Generation EU. Lo scorso marzo l’amministrazione comunale ha affidato la progettazione definitiva ed esecutiva, e la direzione lavori al geometra Giovanni Francioni. Ora il progetto è sottoposto al vaglio della soprintendenza, in attesa di parere; lo step successivo sarà l’approvazione del progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori. "L’appalto dei lavori (con procedura negoziata) è previsto per fine settembre", afferma l’architetto Francesco Illuminati, che ha collaborato al progetto. Il rup, ovvero il responsabile unico del procedimento, è l’ingegnere Katiuscia Faraoni, responsabile dell’area lavori pubblici del Comune. "La riqualificazione di piazza Cavour – spiega l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti – rientra nella valorizzazione generale del centro storico che intendiamo portare avanti. Anche per questo preferiamo usare materiali di qualità, come la pietra di tipo arenaria (già usata ad esempio in via Bonaparte e in piazza Martiri di Montalto), anziché le betonelle; per rientrare nella spesa abbiamo ridotto lievemente il marciapiede. La pietra dura di più nel tempo e rappresenta una continuità in termini stilistici, proseguendo l’identità affermata in altri interventi. Il risultato sarà una piazza più sicura, con la tutela del verde e la messa a dimora di un tappeto erboso". "Nelle aiuole sarà sistemata anche la pavimentazione interna con lo spartitraffico – aggiunge Illuminati –; al posto del breccino ci sarà il verde, mentre al centro la pietra. Aumenterà l’area calpestabile per incrementare lo spazio aggregativo. Saranno rifatti tutti i marciapiedi che delimitano la piazza. Molto importante in termini di sicurezza il nuovo tratto pedonale (ora assente) in via Emidio Pallotta, che consentirà un collegamento sicuro tra la scuola Don Bosco e la stessa piazza. Soprattutto all’uscita dei ragazzi. Saranno mantenuti i parcheggi – conclude l’architetto –, ma si cercherà di prevenire la sosta selvaggia attuale con la ridefinizione dei marciapiedi".