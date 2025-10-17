Dopo nove anni di silenzio, piazza Cavour torna a vivere con l’inaugurazione del palazzo arcivescovile e del museo diocesano Giacomo Boccanera. "Se siamo arrivati a questo risultato è perché abbiamo fatto tutti la nostra parte, dalle forze dell’ordine ai sindaci – ha dichiarato l’arcivescovo Francesco Massara –: oggi riapre un gioiello, e speriamo tra due o tre anni di poter riconsegnare alla città anche la cattedrale di Santa Maria Annunziata, i cui lavori sono oltre il 50 per cento".

"Finalmente la ricostruzione ha preso il ritmo – le parole del commissario Guido Castelli –. Nel cratere sono in corso 9.500 cantieri, 12mila sono stati chiusi e 2 miliardi e 200 milioni sono stati destinati alla ricostruzione pubblica". Soddisfatto il sindaco Roberto Lucarelli: "Riaprono dei simboli di cultura, storia e religione, le cui opere non era scontato restassero qui – ha dichiarato –. Non vedevo la piazza così piena dalla notte del 26 ottobre 2016, quando la gente scappava con i trolley. Oggi cancelliamo quel brutto ricordo".

A rappresentare la soprintendenza il responsabile dell’area patrimonio storico e artistico Pierluigi Moriconi: "Sotto questo palazzo c’è la famosa Camerino del Trecento, dove abbiamo ricoverato le opere che provenivano dalla cattedrale e dal museo diocesano – ha ricordato –. Abbiamo poi attivato altri depositi tra cui il Venanzina Pennesi e il nuovo seminario, dove si trovano gli uffici della curia che saranno poi trasferiti nella sede originaria".

A dirigere i lavori l’ingegnere Carlo Morosi: "Abbiamo tarato degli interventi ad hoc per ottenere un miglioramento sismico del palazzo superiore allo 0,6% oggi è richiesto per i palazzi vincolati, trattandolo come uno di civile abitazione". Visibilmente commossa Barbara Mastrocola, responsabile opere mobili del museo diocesano: "Non celebriamo solo l’inaugurazione di un museo, ma la seconda rinascita di Camerino".

Presente all’inaugurazione anche il presidente regionale Francesco Acquaroli: "Cinque anni fa Camerino e l’intero cratere erano spettrali, oggi sentiamo di restituire non solo palazzi ma la vita. Questi borghi devono tornare a vivere e a essere il centro della nostra identità". La cerimonia ha celebrato una rinascita non solo spirituale, ma anche economico: è stato infatti inaugurato anche l’ufficio dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum. "L’inaugurazione del nostro ufficio è un segno concreto di rinascita, presenza e speranza – ha dichiarato il presidente Giovanni Pirovano –. Abbiamo scelto di fare la nostra parte per contribuire al ritorno alla vita del centro storico".

Attimi di preoccupazione, durante la cerimonia, per un malore che ha colto la presentatrice Carla Campetella, per fortuna subito risolto.

Alessio Botticelli