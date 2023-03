Piazza Conchiglia, cambia il progetto: sorgerà un’aiuola al centro

Riqualificazione di piazzetta Conchiglia, nel borgo marinaro, cambia il progetto approvato lo scorso dicembre dalla giunta, ma resta uguale il costo dell’intervento, che è di 170.000 euro. L’amministrazione comunale ha deciso in questi giorni di deliberare alcune modifiche a quanto era stato originariamente deciso e, in particolare, ha inserito la creazione di un’aiuola rettangolare rialzata al centro dell’area che oggi è destinata al parcheggio delle macchine, che verrà eliminato. Sarà perimetrata con un muretto di contenimento che fungerà da seduta. Rispetto a quanto era stato previsto, adesso verrà eliminata la pavimentazione in pietra per una superficie di 36 metri quadrati e verranno eliminate anche quattro aiuole laterali. Negli interventi aggiuntivi un’aiuola rettangolare delle dimensioni di 8.40 metri per 4.30, con il muretto alto 50 centimetri, nella parte superiore rivestito in legno e in quella esterna con marmo travertino. Al centro dell’aiuola verrà installato un elemento di arredo che servirà anche da corpo illuminante. Le novità non modificano il quadro economico del progetto, che è rimasto invariato. Piazza Conchiglia si trova incastonata nel cuore del borgo marinaro e, da qualche anno, rappresenta un punto di riferimento della movida serale, capace di richiamare centinaia di giovani, e di alcune iniziative culturali e musicali.