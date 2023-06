Piazza Conchiglia e i lavori, un problema per le attività

Chiusa tutta l’estate metà piazza Conchiglia. I lavori di manutenzione straordinaria dello spazio nel borgo marinaro, cuore della movida serale, nonostante assegnati dal Comune a metà febbraio con appalto affidato a una impresa edile di Porto Recanati, sono iniziati solo a metà maggio e dureranno 120 giorni. L’ultimazione è prevista entro metà settembre. Gli operatori commerciali della zona, per quanto soddisfatti della riqualificazione, non sono contenti della tempistica adottata da Palazzo Sforza, con il cantiere che impatta sull’intera estate e che va ad erodere lo spazio che le scorse stagioni è stato utilizzato per l’allestimento di spettacoli e concertini. Nello specifico il progetto (costo 170.000 euro) prevede l’intervento di pavimentazione in pietra sulla parte in asfalto della piazza, la realizzazione delle canalizzazioni per l’implementazione dell’impianto di pubblica illuminazione, delle tubature per la raccolta delle acque piovane e la creazione di aiuole. Tutto fermo intanto nel cantiere dei giardini Norma Cossetto che si avvia a ‘festeggiare’ un anno di immobilismo.