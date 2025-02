Piazza Conchiglia, ridisegnati gli spazi per tavolini e dehors

Per l’occupazione del suolo pubblico in piazzetta Conchiglia, uno dei luoghi principali della movida cittadina, il Comune ridisegna gli spazi da assegnare ai locali che ne hanno fatto richiesta e la soluzione sarà applicata in maniera sperimentale fino al dicembre 2025.

La nuova mappa è stata redatta sulla base delle richieste delle tre attività che su quella piazza lavorano, e che hanno la necessità di definire gli ingombri massimi che possono occupare con i loro dehors, tavoli e sedie all’aperto, lasciando però libera un’area, quella intorno all’albero di acciaio, esclusa dalla possibilità di un utilizzo da parte del privato – come peraltro è anche ora – sia nel breve che nel lungo periodo.

Le richieste sono state presentate da Maril Snc di Ilenia Garofoli, per occupare un’area in via Conchiglia e in piazza Conchiglia dal primo gennaio al 31 dicembre del 2025, dalla società Urban Reef Srl pure per l’occupazione di aree in via Conchiglia e in piazza Conchiglia sempre da gennaio a dicembre 2025, e dalla società Vicolo Marte Srl, che ha chiesto il rilascio della concessione per l’occupazione di più aree pubbliche in vicolo Marte e in piazza Conchiglia per tutto il 2025.

La mappa che definisce gli ingombri massimi prevede, oltre alla concessione di aree adiacenti l’ingresso dei locali, anche quattro spazi nella piazzetta antistante: due di durata annuale, entrambi da 47 metri quadrati, e due di durata stagionale, uno da 47 e uno da 20 metri quadrati.