"Piazza Conchiglia" si accende Ecco Bandini, Mazzucconi e La Viola

Al via, a Civitanova, la sesta edizione del festival "Piazza Conchiglia" con l’anteprima che ci sarà domenica e vedrà sul palco il trio di musicisti: Ellade Bandini, Nik Mazzucconi e Joe La Viola. Ma non solo, perché la rassegna ora si arricchisce di un nuovo concept che l’accompagnerà, in tutta la programmazione, sino a settembre. Si tratta di "A greener evolution", un sentiment green, rispettoso dell’ambiente, del nostro territorio, dalle colline al mare. Un rinfrescante momento di musica, relax e cultura per le sere d’estate. Un nuovo look per la piazzetta sempre più verde e accogliente. Con il consueto obiettivo di promuovere e far scoprire il territorio offrendo un’esperienza di alta qualità culturale ed enogastronomica, promuovendo contemporaneamente un approccio sostenibile e coinvolgente. Un format disegnato dall’associazione Piazza Conchiglia e voluta dai ristoratori Mescola, Vicolo Marte e Vintage Cafè. E domenica, ad aprire la stagione, ci sarà il trio di uno dei batteristi jazz più apprezzati del panorama italiano, Ellade Bandini. Per lui tantissime le collaborazioni con i grandi della musica nostrana, da Dalla a Concato, da Venditti a Mina e Guccini. Un’istituzione dello strumento a percussione che per l’occasione sarà affiancato da Nik Mazzucconi alle chitarre e Joe La Viola al sax e oboe. Un trio delle meraviglie visto che Nik Mazzucconi può vantare collaborazioni stellari tra le quali spicca il nome di lan Paice dei Deep Purple, Moonstone Project, Verdena e molti altri. Accanto a lui Joe La Viola che ha collaborato con musicisti di fama internazionale, tra i quali sono da annoverare Horacio "El Negro" Hernández, Ricky Portera, Tullio De Piscopo, Flavio Boltro, Rudy Migliardi, Arthur Miles, James Thompson e tanti altri. Le prenotazioni sono possibili nei locali della piazzetta: Mescola, Vicolo Marte, Vintage Cafè.