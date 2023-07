Piazza Corridoni, l'Accademia di Belle Arti di Macerata illumina la città

La suggestiva "Piazza Metafisica in gioco", accenderà anche stasera piazza Corridoni (dalle 21.30 alle 23.30) con lo spettacolo di videomapping dalle Scuola di Comunicazione Visiva, in occasione del 50° anniversario di fondazione dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Tecnologia e immaginazione, coniugate attraverso il linguaggio digitale, sono state proiettate sulla facciata dell’edificio comunale creando delle illusioni che rappresentano, squarci di beni cittadini, dettagli dei dipinti della Pinacoteca, porte monumentali, mura castellane, il tutto in una girandola di effetti con immagini accompagnate dalla musica appositamente realizzata da Daniele Marconi. "La piazza è stata sempre il centro della cultura – ha affermato il sindaco Giuliana Giampaoli –. Purtroppo, nel corso del tempo ha perso un po’ la sua centralità; perciò, ci piaceva far vedere che può tornare a essere un luogo suggestivo: ringrazio l’Accademia delle Belle Arti di Macerata, siamo onorati di averli come ospiti e speriamo che questa collaborazione possa continuare con altri tipi di iniziative".