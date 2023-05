Piazza della Libertà, cambiano i parcheggi: c’è l’ordinanza

La polizia locale di Tolentino nei giorni scorsi, in un’ordinanza, ha stabilito la nuova regolamentazione della sosta in piazza della Libertà. Per tutti gli autoveicoli è istituita la sosta regolamentata con disco orario negli appositi 14 stalli, per la durata di sessanta minuti dalle 8 alle 20 di tutti i giorni feriali, con esclusione degli orari in cui è in vigore la zona a traffico limitato (Ztl) e negli orari di svolgimento del mercato settimanale. Nel lato antistante l’edificio del Comune ci sono due stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone invalide e due riservati ai veicoli appartenenti agli organi di Polizia; previsto anche uno stallo riservato agli autocarri per effettuare operazioni di carico e scarico delle merci (in questo spazio la sosta è consentita per un massimo di 20 minuti).