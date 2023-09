Piazza della Libertà: sapori e colori delle contrade e dei quartieri

Oggi, in piazza della Libertà a Tolentino, torna "Sapori e colori delle contrade e dei quartieri": dopo il successo dello scorso anno, i comitati di quartiere e contrada si ritrovano per proporre le specialità del territorio. Alle 19 saranno aprono gli stand con le tipicità, come polenta, tagliatelle, carne alla brace e ceche. Alle 21.30 musica live con AnimaNera Quintet. Iniziativa a cura della Pro Loco, con il patrocinio del Comune

di Tolentino.