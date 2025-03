Piazza della Rimembranza, la proposta di Sirocchi: "Sui pini una targa con il nome di un soldato morto"

Preservare i pini presenti in piazza delle Rimembranze, a Porto Recanati, e poi mettere su ciascun arbusto una targa in memoria di un soldato caduto in guerra. È la proposta che lancia l’ex assessore alla sicurezza Carlo Sirocchi. "Dopo quello che si sta vivendo a Porto Recanati in tema di abbattimento di alberi (in viale dei Pini, corso Matteotti e piazzale Europa), temo per la sorte dei pini nella piazza a fianco al municipio – dice Sirocchi –. Le piazze della Rimembranza furono istituite in Italia all’inizio degli anni ’20, si trattava di viali o parchi dove venivano piantati alberi commemorativi, ciascuno dedicato a un soldato morto in guerra. Ancora oggi, molte di queste piazze esistono e continuano a essere spazi di memoria collettiva, ma non di certo a Porto Recanati". Da qui la proposta dell’ex assessore. "Propongo di apporre su ogni albero una targa con il nome del defunto a cui è legato – aggiunge Sirocchi –. Ogni targa sarebbe un segno tangibile del sacrificio di chi ha donato la propria vita per la patria. Non più solo un albero, ma un testimone silenzioso con un volto, una storia, una memoria precisa. Ogni passante potrebbe leggere quei nomi, fermarsi a riflettere, sentire più vicina la storia del proprio paese. Le scuole potrebbero prendersi cura di questi alberi e delle targhe, insegnando alle nuove generazioni il valore della memoria. Un nome inciso nel legno o nel metallo non è solo un omaggio: è un monito, un invito a ricordare, a non dare per scontata la libertà che oggi viviamo".