"Piazza della Vittoria come era una volta". Il sindaco di Fiuminata Vincenzo Felicioli fa il punto sui lavori nel cuore del centro storico, partiti tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 e finanziati con 560mila euro di fondi Pnc (Piano nazionale complementare al Pnrr per le aree sisma). E risponde alle polemiche in seguito al taglio delle piante. "Stiamo sistemando piazza della Vittoria come era un tempo – dice il primo cittadino –, ovvero a come era prima del rifacimento del 2007. Per un motivo semplice: non era funzionale, tanto che sia la nostra che le precedenti amministrazioni erano costrette a chiudere al transito dalle 20 (nei mesi estivi) la strada che passava in mezzo per motivi di sicurezza. Oltre a essere non bella, oblunga e pure pericolosa. Ora le auto passeranno fuori piazza, la piazza sarà sempre chiusa al traffico". I lavori vengono effettuati da una ditta di Latina, mentre il progetto è stato fatto da uno studio di architettura del territorio e prevede anche il rifacimento di alcuni marciapiedi e la sistemazione del muro di cinta di Villa Felicioli. In base al cronoprogramma, l’intervento dovrebbe terminare entro 10 mesi. Ma, dal ritmo con cui procedono i lavori, l’impresa esecutrice (salvo imprevisti) conta di completare l’opera entro fine giugno. Così, con l’arrivo della bella stagione, la nuova piazza sarà pronta ad accogliere turisti e visitatori. Felicioli passa alla questione piante. "Due sono quelle abbattute, due ippocastani, di specie non protetta – spiega –: i due alberi sopra alla fontana (che un cittadino dedicò alla giovane figlia prematuramente scomparsa). Le foglie cadevano costantemente nella fontana creando problemi alla pompa dell’acqua (che andava cambiata ogni anno, con la relativa spesa). Inoltre queste due piante nascondevano un po’ la fontana. Non ne saranno tagliate altre; su un’altra per la quale eravamo in dubbio abbiamo chiesto la consulenza di Unicam. Dall’università ci hanno detto che non è pericolante, quindi non verrà rimossa". Infine tra pochi giorni ci sarà il collaudo della fibra per tutto il paese.

Lucia Gentili