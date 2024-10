Piazza Douhet, in corso i lavori per la ciclabile. Opera da 115mila euro

Sono iniziati pochi giorni fa i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile in piazza Douhet a Porto Potenza. A renderlo noto è stato proprio il Comune, guidato dal sindaco Noemi Tartabini. "La ditta che si è aggiudicata l’appalto è la Alfiero srl – scrive l’ente comunale in una nota –. Stesso appalto e stesso lotto dell’intervento di rifacimento dei marciapiedi in via Aprutina. Direttore dei lavori è l’architetto Silvia Lupini. Il valore complessivo dell’opera è di 115mila euro, compreso nei cinque milioni di fondi intercettati dal Comune per la Rigenerazione urbana". Alcuni dettagli sul progetto: "Il percorso sarà interamente dedicato alla circolazione delle bici e permetterà la prosecuzione della connessione tra i punti nevralgici della città – aggiunge il Comune –. La pista, lunga 130 metri, si svilupperà nell’area della piazza attigua al parco giochi, delimitata da una parte dalla siepe esistente e dall’altra da un’ulteriore siepe nana. Non verranno tolti i parcheggi attualmente disponibili né ci saranno interferenze con il parco giochi. Le panchine temporaneamente rimosse verranno ricollocate nell’ area verde. Il Comune ha emesso un ordine di servizio alla ditta chiedendo l’apposizione di cartellonistica per segnalare il cantiere".