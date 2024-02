Piazza e vialetti con le luci spente per mezz’ora

Anche Civtanova ha aderito ieri all’iniziativa di Rai Radio Due ‘M’illumino di meno 2024’ e ha spento per mezz’ora, simbolicamente, le luci di piazza XX settembre e quelle dei vialetti, dalle 20 alle 20.30. Ieri è stata la ‘Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’, istituita nel 2022, e anche Civitanova ha partecipato all’iniziativa lanciata dalla trasmissione radiofonica ‘Caterpillar’, in onda su Rai Radio 2 nel 2005, con l’obiettivo di promuovere presso la cittadinanza, istituzioni, aziende, comunità, la cultura del risparmio energetico e del rispetto per l’ambiente. "Sono gesti certamente simbolici che ci ricordano quanto siano importanti anche i piccoli comportamenti quotidiani di civiltà e rispetto nei confronti del nostro pianeta - ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica - Siamo orgogliosi anche di aver fatto qualcosa di concreto in tema di risparmio energetico".