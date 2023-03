Piazza ’Li Madou’ Del Gobbo chiede chiarimenti

La nuova piazza ’Li Madou’ a cui sta lavorando l’amministrazione comunale non convince il consigliere Maurizio del Gobbo (Pd) che ha presentato un’interrogazione. La piazzetta che si trova in via Don Minzoni, accanto all’Università, infatti, per anni è stata nota come "Largo donatori di sangue" prima che l’assessore Silvano Iommi recuperasse un vecchio progetto per riportare lo spazio a come era in origine, cambiandogli anche nome e dedicandolo a padre Matteo Ricci. "Il progetto prevederebbe un’ampia scalinata al posto dell’attuale muro, alberi al centro, una fontana e un basamento su cui installare una statua dedicata a padre Matteo Ricci - spiega Del Gobbo -. I lavori prevedono anche l’abbattimento dell’attuale muro che delimita l’area, attualmente puntellato perché lesionato su un lato a causa del terremoto. Si verrebbe sostanzialmente a creare una cementificazione dell’unico spazio verde in centro storico, tra l’altro luogo di ritrovo per gli studenti. A fronte di questo si chiede all’amministrazione le ragioni della trasformazione urbanistica in questione nonché del cambiamento del nome del largo, il progetto dettagliato e se sono previsti una discussione e un confronto in Consiglio comunale.