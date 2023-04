"Piazza Li Madou sarà una spianata di pietre"

Largo Donatori del Sangue dopo la riqualificazione diventerà piazza Li Madou. "La peculiarità di questo spazio è il suo verde, che nel progetto di piazza Li Madou verrebbe fortemente ridotto a favore di una spianata di pietra. Sarebbe questo il posto accogliente per universitari, turisti, famiglie residenti in centro? Se è giusto riqualificare questo luogo, non è bene passare a uno spazio che inviti alla sosta e al passeggio sotto gli alberi?" Gli interrogativi sono posti dal consigliere Alberto Cicarè, a nome de La casa del Popolo 10F. "Il progetto è finanziato con fondi Pnrr per 656mila euro. Un intervento di riqualificazione lì è accettabile, anzi auspicabile – dice Cicarè –. Ma non dobbiamo dimenticare che è anche l’unico spazio con verde pubblico in centro". Invece, "il progetto sembra uno schiaffo alle richieste di sostenibilità ambientale. Verranno tagliate tutte le piante, eccetto i due cedri centrali. Verrà realizzata una pavimentazione in pietra e un’aiuola centrale, mentre spazi con una vegetazione indefinita sono destinati ai bordi. In base a quale analisi ambientale è stata presa la decisione di eliminare tutti gli alberi esistenti, anche quelli in salute? Quali soggetti sono stati consultati prima di stravolgere un pezzo così importante del centro? Abbiamo bisogno di un altro spazio vuoto, assolato, in centro?". Martedì alle 18 la presentazione del progetto alternativo, partirà la raccolta di firme. L’appuntamento è in Largo Donatori di Sangue.

c. g.