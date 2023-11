"Piazza Marotta nel degrado, abbandonata dall’amministrazione"

"Piazza Marotta versa nel degrado e la giunta Tartabini non rispetta gli obblighi di legge". Lo afferma il capogruppo locale del Movimento Cinque Stelle, Stefano Mezzasoma, tramite un comunicato che fa riferimento allo stato della piazzetta situata a Porto Potenza. "In pieno centro, accanto alla chiesa di Sant’Anna e alla Torre, piazza Marotta è da anni abbandonata al più completo e assoluto degrado – tuona il pentastellato –. Aiuole non curate, alcune senza più alberi mai rimpiazzati con nuovi fusti, diventate ricettacolo di animali ed erbacce. Il 21 ottobre 2022 depositai una mozione con oggetto l’introduzione obbligatoria del ‘bilancio arboreo’ per i Comuni sopra i 15mila abitanti e, nel Consiglio comunale seguente, ne chiesi l’istituzione". Tuttavia, riprende Mezzasoma, "in nove anni non c’è stata la volontà di rispettare l’obbligo per il Comune di residenza di mettere a dimora un albero per ogni nato, né tanto meno è stato pubblicato il bilancio arboreo nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ sul sito internet del Comune. La giunta Tartabini anziché rispettare la legge ha preferito agire arbitrariamente e persino dove la presenza di alberi era estremamente decorosa come in piazza Marotta si è abbandonato per incapacità ogni intervento. A questo punto mi pongo un interrogativo: solo a Potenza Picena gli obblighi di legge non valgono?".