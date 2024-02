Piazza Matteotti, slitta al 22 febbraio l’incontro sui lavori

Sarà rimandata al 22 febbraio l’attesa assemblea pubblica organizzata dalla giunta per presentare ufficialmente il progetto di restyling previsto in piazza Matteotti, a Potenza Picena. In realtà era stata programmata per domani sera, ma alla fine il Comune ha deciso di far slittare l’incontro di una settimana in segno di rispetto e vicinanza verso la compianta Roberta Filippetti (44 anni), visto che il funerale della farmacista ci sarà proprio in quel giorno.

Lo ha reso noto, ieri pomeriggio, il Comune di Potenza Picena tramite un nota stampa diffusa sui proprio canali social.

"A seguito della conferma che i funerali della dottoressa Filippetti si svolgeranno giovedì (domani, ndr) e dunque in segno di rispetto per la giornata di lutto – ha scritto l’ente comunale su Facebook -, l’assemblea pubblica dedicata al progetto di piazza Matteotti viene rimandata a giovedì 22 febbraio, ore 21.30, nel teatro Mugellini".