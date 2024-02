Piazza Matteotti versatile: sosta e area pedonale

Teatro Mugellini gremito, giovedì sera, per la presentazione ufficiale, davanti alla cittadinanza, del progetto di riqualificazione di piazza Matteotti, a Potenza Picena. E l’intervento inizierà a breve, tra marzo e aprile. Oltre al sindaco Noemi Tartabini e all’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori, c’erano anche gli ingegneri Massimo Conti e Stefano Paciotti dello studio Engineering & Architecture Conti, incaricato del progetto definitivo ed esecutivo in questione.

"La riqualificazione del centro storico – ha spiegato il sindaco Tartabini – è stata una delle priorità di questa Amministrazione. Lo stato in cui versano da anni luoghi simbolo come la piazza Matteotti, ma anche la torre civica, via Mariano Cutini e via Le Rupi ha trasformato le nostre preoccupazioni in sfida". Da qui il percorso che ha portato alla progettazione della nuova piazza Matteotti, con un intervento dal valore di circa 675mila euro. "Vedere la nostra piazza – ha proseguito il sindaco Tartabini – utilizzata come un mero parcheggio non è più accettabile. Sappiamo però che non possiamo permetterci di pedonalizzarla completamente. Per questo, il progetto contempla sia una parte totalmente pedonale che uno spazio carrabile, delimitati tra loro da dissuasori amovibili, che rendono le due aree versatili a tutte le esigenze". E proprio sulla questione parcheggi il primo cittadino ha spiegato nel dettaglio che "ne verranno ricavati circa 35 lungo via Vittorio Veneto, in quanto sarà resa a senso unico in via sperimentale. Altri 15 stalli saranno disponibili in prossimità dei gradoni di via Silvio Pellico, e poi ancora 10 nell’ex campetto da basket in zona Porta Galiziano. Inoltre, una volta completata la riqualificazione di via Le Rupi, anche qui verranno ricavati spazi utili al posteggio". La ditta assegnataria del cantiere di piazza Matteotti è la Vs Costruzioni di Roma: ben 180 giorni il tempo previsto per la realizzazione dell’opera. "In seguito alla nomina della direzione lavori – ha osservato la Tartabini –, verranno fatti ulteriori incontri con la cittadinanza per la gestione del cantiere. Vogliamo ridurre al minimo i possibili disagi per residenti e attività commerciali".

Tuttavia, non è mancata qualche polemica da parte dei cittadini intervenuti: alcuni fortemente critici sulla riduzione degli stalli auto in piazza Matteotti, mentre altri si sono detti scettici sulla nuova viabilità che si verrebbe così a creare in centro storico dopo la riqualificazione di piazza Matteotti.