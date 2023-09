Piazza Mazzini in tilt a Tolentino: erbacce invadono l'appartamento di un figlio

"Siamo sommersi dalle erbacce. Ormai vicino l’appartamento di mio figlio c’è una selva, tanto che non si vedono più le mura. E non riusciamo ad aprire la finestra". A lanciare l’appello al Comune di Tolentino, questa volta, è Valeriana Bonacucina. La sua segnalazione arriva da piazza Mazzini, in centro storico (davanti all’Assm). "La situazione sta diventando invivibile – spiega la cittadina –, sembra un mostro che piano piano si "mangia" la casa. Ed è ricettacolo di animali, sembra un serpaio. Quindi non riusciamo ad aprire la finestra, ma ad ogni modo è meglio non aprirla perché credo sarebbe rischioso. Anche parte della mura urbiche vicine necessiterebbe di un intervento a causa delle radici. Ma ora la priorità è fare manutenzione per eliminare le erbacce; le siepi hanno raggiunto il parcheggio e non è un bel biglietto da visita per chi arriva e posteggia in piazza Mazzini, al centro. Prima almeno ogni due-tre mesi gli operai passavano per sistemare un po’ il verde. Invece quest’anno niente. Non so se sia dovuto alla pioggia abbondante di fine estate, ma nell’arco di un anno qui non è passato nessuno. Speriamo che l’amministrazione intervenga quanto prima per risolvere il problema". A inizio settimana un altro residente aveva sollevato una questione simile per via del Ponte e via Luigi Cadorna. "Nella prima mi posso improvvisare Indiana Jones, per la seconda stavo pensando di comprare un quad", aveva detto ironicamente a causa di strade colabrodo ed erbacce "come una giungla".

l. g.