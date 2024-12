Piazza Mazzini, parte il trekking di Natale

Domenica prenderà il via il trekking di Natale "Di piazza in piazza con Babbo Natale" organizzato dal gruppo "Guide Turistiche delle Marche" di Daniela Perroni in collaborazione con MacerArt&Tour, l’Associazione Amanuartes che curerà i laboratori artistici per bambini. L’iniziativa, con ritrovo alle 15.30 in piazza Mazzini, è volta alla scoperta e alla valorizzazione della città di Macerata attraverso la tradizione del Natale e toccherà le tre piazze principali del centro storico con narrazioni tematiche, intermezzi musicali e canori eseguiti dal baritono Andrea Pistolesi accompagnato dal musicista Edoardo Ferranti, e da brani recitati da Melissa Sciacca. L’iniziativa vede la collaborazione dell’Associazione Commercianti e dell’Associazione commercianti Centro storico che omaggeranno i partecipanti con buoni sconto da usare negli esercizi commerciali della città. L’iniziativa vede, inoltre, uno spazio importante per i più piccoli che saranno veri protagonisti nei laboratori proposti da Amanuartes, partner essenziale nella realizzazione de "L’Officina dei folletti" nei locali dell’Ircr di piazza Mazzini. Guidati dalle sapienti mani di esperti artigiani, i bambini potranno creare piccole meraviglie che renderanno speciale il loro Natale. I due laboratori saranno attivi alle 17 e alle 18 per un numero massimo di 8 bambini per ogni lab. Entrambe le iniziative sono gratuite. Si richiede la prenotazione via WhatsApp entro sabato per i due eventi ai seguenti numeri di cellulare: Trekking di Natale "Di piazza in piazza con Babbo Natale" al 347/1760893 e L’officina dei folletti al 348/3176783.