Piazza piena con il Carnevale dei bambini

"Maschere, colori e tanta allegria per la terza edizione del Carnevale dei bambini in piazza della Libertà a Macerata, in attesa dell’appuntamento di domenica ai giardini Diaz". Così il sindaco Sandro Parcaroli ha commentato il successo del Carnevale dei bambini, che ieri ha riempito piazza della Libertà per i festeggiamenti del martedì grasso, organizzati dalla Pro loco di Macerata. Giochi, dolci, musica e l’animazione dell’associazione "La balena dispettosa" hanno colorato il cuore del centro storico, fino alla sfilata delle maschere: per i primi tre bambini classificati, premi messi a disposizione dai commercianti della città. E domenica si torna a festeggiare, dopo il rinvio della scorsa settimana a causa del meteo incerto. L’appuntamento è ai giardini Diaz a partire dalle 14: madrina dell’evento sarà la ballerina e attrice Matilde Brandi.