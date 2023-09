Piazza piena di cultura

Successo, a Treia, per i tre giorni della seconda edizione di "Giù la Piazza Festival", sostenuto dal Comune, ideato e organizzato dall’associazione culturale Ev. Soddisfatte Stefania Monteverde, Marina Peral Sanchez e Lucia Tancredi (nella foto), direttrici artistiche, fondatrici di Ev: "Per il secondo anno abbiamo sperimentato che il festival funziona perché è capace di coinvolgere non solo il pubblico da fuori, ma anche una rete di persone che ha voglia di mettersi in gioco per amore della cultura e del territorio. Abbiamo parlato di libri con scrittori e scrittrici prestigiosi nel panorama nazionale contemporaneo, raccontato Treia e il suo patrimonio culturale. Ringraziamo l’amministrazione comunale che ha accolto e sostenuto la nostra proposta, le associazioni ArTemisiaLab, Biblioteca Auser di Treia, il Club Fotografico Il Mulino, la sede operativa treiese del Club per l’Unesco delle Terre Maceratesi, l’Accademia Georgica, l’Istituto Paladini, il Centro Studi Dolores Prato, Refugees Welcome a Treia. Fondamentale tutta la squadra di collaboratori che ha reso possibile la realizzazione. E soprattutto grazie alle tante persone che sono venute al festival, i treiesi e i tanti che sono venuti da fuori. Da tutti abbiamo ricevuto solo parole di complimenti per i luoghi meravigliosi, il paesaggio, gli eventi. Davvero Dolores Prato ci ha lasciato un patrimonio di storie tutte da raccontare".