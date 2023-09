"Piazza Pizzarello incompiuta per scelta"

"Piazza Pizzarello, nonostante per storia sia una delle zone più belle della città di Macerata, ha conosciuto negli ultimi decenni un vero e proprio accanimento per renderla disagiata e disagevole dalle ultime amministrazioni, in particolare da quest’ultima" scrive Morena Tiberi, commerciante che lavora in quella zona cittadina. "L’amministrazione ha voluto una piccola incompiuta, la stazione delle bici elettriche, che facesse il paio con quella grande. La deturpazione della zona è completa. Ma questo non bastava, piazza Pizzarello è stata sulle scatole a tutte le ultime amministrazioni perché forse tutte hanno dovuto fare i conti con la propria inettitudine. L’accanimento verso l’ambiente si è esteso alle persone, infatti in piazza Pizzarello esistono dei parcometri per le strisce blu a pagamento obsoleti e fuori legge. L’articolo 7 riguardante la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, al comma 8 recita: qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Questi parcheggi liberi non ci sono. Dal 2016 i parchimetri devono essere dotati di bancomat, ma quelli in piazza Pizzarello non ce l’hanno e spesso sono pure fuori servizio. Come commerciante che lavora in quella piazza, ho chiesto un colloquio al sindaco Sandro Parcaroli. Ebbene il primo cittadino ha pensato bene di respingere la mia richiesta in quanto “non interessato e in quanto i suoi collaboratori hanno già dato in termini di richieste al quartiere piazza Pizzarello“. Ha pensato di non aver a che fare con una cittadina ma con una suddita, alla quale si può dare o negare udienza, a seconda dei propri voleri. Allora Parcaroli abbia la coerenza di togliere dal sito comunale i suoi contatti per gli appuntamenti".