Piazza Pizzarello: l’incompiuta come alloggio

L’incompiuta di piazza Pizzarello trasformata in riparo per disperati. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia municipale, fermando due persone della zona. Facendo un giro di controllo, intorno alle 19 la pattuglia ha notato che le protezioni del cantiere abbandonato erano ormai cadenti e aperte in più punti. Alcuni residenti, vedendoli lì, hanno segnalato che dentro c’era qualcuno, e così l’edificio è stato passato al setaccio. Al secondo piano della parte vetrata verso Fontescodella, sono stati trovati un maceratese 38enne e una trentenne anche lei della provincia, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’uomo aveva una piccola quantità di hashish, per la quale è stato segnalato, e numerose siringhe usate; il maceratese ha ammesso di fare uso di eroina. Ora la Polizia locale rintraccerà la ditta Italappalti e la curatela fallimentare, per l’eventuale denuncia per occupazione abusiva di immobile. Nell’edificio sono stati trovati vari materassi, suppellettili ed escrementi, segno che quello è diventato un riparo per diverse persone. Le protezioni, ormai troppo vecchie, non bastano più per tenerlo chiuso e si proVverà a dare una sistemata provvisoria, per evitare che le persone continuino a entrare.