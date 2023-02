Ospiterà presto una struttura dove potere ricaricare le biciclette elettriche quella gettata di cemento ricavata in uno dei due giardinetti di piazza Pizzarello. "In città – spiega Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici – ne sono previste cinque, oltre a quella di piazza Pizzarello, ce ne saranno altre al polo Bertelli, alle Casermette nei pressi del supermercato, in viale Trieste davanti al Comune e al parcheggio del palazzetto dello sport". Al momento i cittadini si fermano perplessi davanti a queste gettate di cemento, tra l’altro delimitate da nastro arancione, non immaginando cosa ci sarà realizzato. "C’è un movimento significativo e in crescita – aggiunge l’assessore – per una mobilità sostenibile e questa iniziativa rientra proprio in tale contesto, oltretutto sono stati realizzati, e altri sono invece in programma, dei percorsi ciclo pedonali a dimostrazione di quanto l’amministrazione comunale punti in questa direzione".