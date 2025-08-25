"Piazza Pizzarello tra degrado e sporcizia"

Degrado e sporcizia intorno all’ecomostro di piazza Pizzarello a Macerata. A riportare l’attenzione sulla struttura abbandonata è Morena Tiberi, che in quella piazza ha un negozio. Un mese fa, Tiberi ha chiesto al curatore fallimentare "l’immediata messa in sicurezza, la bonifica igienico-sanitaria e la recinzione dell’area, denunciando una condizione di degrado, pericolo e incuria ormai insostenibili". L’altro giorno un operatore era al lavoro nell’area: "Si è presentato come lavoratore incaricato da una ditta contattata dal curatore. L’attività consisteva in interventi di pulizia interna e nella rimozione parziale di vegetazione infestante. Tuttavia, dall’esterno è ancora evidente un perimetro di erbacce incolte, che circondano il sito e superano la recinzione fatiscente a ridosso del parcheggio. Si tratta quindi di azioni non risolutive, che difficilmente possono essere considerate una messa in sicurezza dell’area. È stato annunciato per i prossimi giorni un sopralluogo da parte dei carabinieri forestali, per un quadro oggettivo della situazione".

La costruzione, ricorda la maceratese, è nel centro cittadino, "a ridosso del terminal bus frequentato quotidianamente da studenti, lavoratori e turisti, continua a rappresentare un problema di decoro, sicurezza e salute pubblica. Non bastano azioni parziali o di facciata: serve un intervento strutturale, serio e definitivo, capace di garantire finalmente la tutela della collettività e una prospettiva di riqualificazione urbana. Invito di nuovo le istituzioni e la comunità cittadina a mantenere alta l’attenzione su questa vicenda, perché riguarda da vicino la qualità della vita e la sicurezza di tutti".

Attualmente, l’incompiuta è in vendita e potrebbero esserci trattative in corso con un potenziale acquirente.