"Piazza XX Settembre è piena di buche"

Ancora buche e falle nella pavimentazione di piazza XX Settembre, nonostante gli interventi di manutenzione fin qui realizzati. Sono infatti diversi i punti della principale piazza cittadina dove mancano i sampietrini. Certamente non è un bel vedere nel salotto buono di Civitanova, e nemmeno una situazione sicura per chi vi passeggia, specie durante il mercato del sabato, quando la visibilità è minore per via delle numerose bancarelle e della folla. La questione va avanti da tempo, anche se spesso e volentieri si è provveduto a tappare qualche buca. I pertugi puntualmente si ripresentano, e diversi cubetti in porfido risultano assenti in vari tratti della piazza.

Sui social, un civitanovese ha postato le immagini delle evidenti falle ricordando come, appena qualche giorno prima, era stata rifatta la segnaletica del parcheggio. Sono seguiti diversi commenti dei cittadini irritati per la situazione, e qualcuno ha anche proposto di togliere gli stalli in piazza per lavorare su un piano parcheggi e del traffico.

Va poi segnalato che a novembre si sono svolti degli interventi finalizzati proprio a sistemare i cubetti in porfido malmessi. Questi ultimi lavori, che sono stati eseguiti dalla ditta Betenposa, hanno interessato sia piazza XX Settembre che piazza San Marone, per un importo complessivo di 30mila euro.