Piazza XX Settembre, toppe di asfalto invece dei sampietrini

In piazza XX Settembre, toppe di asfalto al posto dei sanpietrini, un intervento che sta intercettando parecchie critiche.

Ridotta come un colabrodo, perché sollecitata dalle auto in quanto trasformata in parcheggio, la pavimentazione della piazza mostrava nei giorni scorsi vistose buche, pericolose per i pedoni, e così numerose che l’aspetto della agorà cittadina era diventato quello di una groviera. Un problema che era stato segnalato da Francesco Micucci, consigliere comunale del Partito democratico, con parole molto critiche nei confronti del Comune, accusato di mancata manutenzione del salotto della città.

E da Palazzo Sforza vi hanno posto rimedio subito, ma invece di predisporre la sistemazione dei sanpietrini – come peraltro era sempre stato fatto in passato – per ricostruire il lastricato originario hanno incaricato una ditta di riempire quelle buche con il bitume.

Il risultato è che piazza XX Settembre adesso appare chiazzata di toppe nere come la pece, un cazzotto in un occhio.

Perplessità hanno espresso tanti cittadini per la decisione dell’amministrazione di dare l’assenso a una sistemazione di questo tipo, spiegabile magari con la volontà di risparmiare con un intervento più sbrigativo, rispetto a quello che sarebbe stato il riposizionamento dei sanpietrini. Ma che brutto però.