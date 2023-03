Piazzale dedicato a Zampa, arriva Sgarbi

Uno spazio dedicato a Giorgio Zampa. San Severino renderà omaggio all’illustre giornalista e germanista italiano di origini settempedane intitolandogli il largo tra via Garibaldi e via del Forno. Zampa nacque il 24 febbraio 1921 e morì il 13 settembre 2008 e rimase sempre legato alla città. Fu lui a portare Eugenio Montale a San Severino per stampare la prima edizione degli Xenia. La cerimonia ufficiale di scoprimento dell’epigrafe avrà luogo venerdì 7 aprile, alle 12, alla presenza delle autorità cittadine e del sottosegretario Vittorio Sgarbi. Alle 18 al teatro Feronia, Sgarbi presenterà il libro: "Canova e la bella amata", un viaggio che mostrerà la grandezza e l’unicità dello scultore e pittore italiano autore dell’abbraccio di Amore e Psiche e di altri capolavori unici. Lo scoprimento della targa e l’intitolazione di uno spazio cittadino dedicato a Zampa, in programma per il centenario della nascita, vennero rinviati due anni fa a causa del Covid. Zampa, all’insegnamento universitario alternò l’attività di critico letterario, collaborando ad alcune tra le maggiori riviste del Novecento. Per quasi mezzo secolo insegnò lingua e cultura tedesca alla Scuola di scienze politiche "Cesare Alfieri" di Firenze. Dal 1952 al 1963 scrisse sul Corriere della Sera, poi sulla terza pagina della Stampa. Fu tra i fondatori del quotidiano Il Giornale e curò la pubblicazione di molte opere di Montale. E’ anche stato redattore, inviato e critico letterario di "Il Giorno" e ha affiancato Indro Montanelli nella fondazione de "Il Giornale Nuovo", in cui ha svolto l’attività di critico letterario. Ha collaborato con Atlante, l’Espresso, Panorama, Domus. Ha diretto la sezione letteraria dell’"Enciclopedia "Le Muse", edita da De Agostini ed ha curato la pubblicazione dell’opera di Dolores Prato "Giù la piazza non c’è nessuno". Fra le altre cose, Zampa ha tradotto, tra gli altri, Rilke, Kafka, Mann, Strindberg, Hofmansthal, Musil e Peter Weiss.

Gaia Gennaretti