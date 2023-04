Piazzale dedicato al giornalista Zampa Sgarbi alla cerimonia

Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, domani presenzierà alla cerimonia ufficiale di scoprimento di una epigrafe che la Città di San Severino ha voluto dedicare a Giorgio Zampa, giornalista e germanista italiano di origini settempedane nato il 24 febbraio 1921 e morto il 13 settembre 2008. L’iniziativa si terrà, alle 12, alla presenza delle autorità nel largo tra via Garibaldi e via del Forno, a due passi da piazza Del Popolo. In questo modo l’amministrazione comunale intende rendere omaggio a Zampa, uno dei più illustri settempedani del Novecento, raffinato ed ecclettico uomo di cultura. Sempre venerdì, alle 18 al teatro Feronia, il critico e storico dell’arte, saggista e opinionista Vittorio Sgarbi presenterà il suo ultimo libro: "Canova e la bella amata", un vero e proprio viaggio che mostrerà la grandezza e l’unicità dello scultore e pittore italiano autore dell’abbraccio di Amore e Psiche e di altri capolavori unici.