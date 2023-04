Piazzale di San Vito, arretra il cantiere

Come era stato promesso nell’ultimo consiglio comunale, è stato arretrato di qualche metro il cantiere presente nel piazzale di San Vito dove dal 2020 sono in corso i lavori per la ristrutturazione e messa a norma della scuola che sorge accanto alla chiesa. Questo per consentire, dopo due anni di stop, lo svolgimento delle funzioni religiose legate al Venerdì Santo. Fuori dal portone della chiesa è stata realizzata una pedana in legno che dovrebbe consentire, con un percorso a zig-zag, la regolare uscita e il successivo ingresso in Chiesa del catafalco che trasporta Cristo morto per la processione che avrà inizio alle 20 di domani e, prima, alle 13.30, lo svolgimento del rito delle "Tre ore di agonia" con il commento alle sette parole di Gesù in croce di Padre Damiano Angelucci con il servizio della Schola Cantorum Virgo Lauretana. Si spera che gli spazi ricavati da una diversa modulazione del perimetro del cantiere non creino difficoltà al regolare svolgimento della processione. Una presenza lunga e ingombrante quella di questo cantiere dove l’intervento previsto ammonta a 2 milioni e mezzo di euro finanziato con i fondi del terremoto di Colfiorito: i lavori sono iniziati nell’ottobre 2020 e si sarebbero dovuti completare a fine 2021, ma gli studenti potranno rientrare nella loro scuola rimessa a nuovo solo nel prossimo settembre. Almeno si spera.