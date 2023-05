"Piazzale Europa": ecco la nuova area camper

di Francesco Rossetti

Una nuova area camper dal nome ‘piazzale Europa’. Presentata ieri mattina a palazzo Sforza con gli amministratori al fianco di alcuni camperisti, sarà inaugurata domani in occasione della prima ‘Festa del turismo su quattro ruote’. Lo spazio sorge in piazza Nassirya, alle spalle di Globo e Mega Uno, e si tratta di un vecchio cavallo di battaglia della Lega cittadina, ieri rappresentata dai consiglieri Giorgio Pollastrelli Jr (presidente della Commissione toponomastica), Fabiola Polverini (presidente Commissione commercio) e dal militante Sergio Bucosse, gli ultimi due appassionati di autocaravan. Una capienza di trentacinque stalli, dedicati alla sosta breve per un massimo di settantadue ore, gratuita per i primi giorni, con ingressi ed uscite "che saranno automatizzati e gestiti attraverso un’applicazione disponibile su cellulare", ha spiegato Pollastrelli aggiungendo che prossimamente "verranno attivate le telecamere". Quanto alle spese sostenute, l’area "é stata finanziata con settantamila euro comunali e ventimila provenienti dalla Regione", ha invece chiarito l’assessore al turismo e spettacolo Manola Gironacci. L’intitolazione in nome dell’Europa rientra nelle iniziative portate avanti dall’omonimo team composto dallo stesso Pollastrelli, dal vicesindaco Claudio Morresi e dalla consigliera Lavinia Bianchi, ed eccoci alla "terza tappa delle stesse celebrazioni in nome dell’Ue, dopo – ha ricordato Morresi – il convegno in sala consiliare e l’intitolazione a David Sassoli dello Spazio Europa". "Un nome facile da ricordare – ha proseguito Pollastrelli – , che racchiude in sé i valori europei, come il viaggio e l’incontro tra persone diverse". Quanto a passate polemiche sulla sua geografia considerata da alcuni, in particolare dal presidente del Camping club Civitanova Gabriele Gattafoni, "troppo distante dal centro", l’esponente del Carroccio (il consigliere non ha citato Gattafoni) ha commentato: "Parliamo di dieci minuti a piedi e di una zona ben collegata con i mezzi pubblici". E a ruota Gironacci, "un punto strategico" e la Polverini: "Lì passano le linee Atac 3 e 7. L’area, in passato malfamata, adesso viene riqualificata. Le tariffe? Non ancora definite". La Festa di domani osserva il seguente programma: alle 10 l’apertura degli stand e alle 18 lo scoprimento della targa; a seguire la musica con il gruppo Robengio Clan. Domenica stand aperti e pranzo libero dei camperisti.