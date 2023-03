Piazzale intitolato a Tambroni: "Ha fatto tanto per gli artigiani"

È stato intitolato all’onorevole Rodolfo Tambroni Armaroli, storico fondatore dell’associazione territoriale di Macerata, il piazzale antistante la sede Confartigianato di Macerata. La cerimonia, organizzata in collaborazione con il Comune, si è svolta ieri nell’ambito della Giornata del valore artigiano, istituita da Confartigianato nazionale. "Ritengo doveroso preservare la memoria, il patrimonio culturale e l’identità delle persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa nostra splendida realtà - le parole del presidente territoriale Enzo Mengoni, assieme al segretario generale Giorgio Menichelli -. Immagino che per i nostri padri fondatori, era impensabile una Confartigianato di queste dimensioni. Oggi contiamo più di 8.000 imprese associate e 9.000 soci pensionati aderenti all’Anap, 20 sedi territoriali con 180 dipendenti al servizio di oltre 15.000 famiglie e 40.000 persone. In questa occasione mi piace ricordare l’impegno dei dirigenti e dei tanti collaboratori che si sono succeduti nel tempo, lasciando traccia indelebile della loro personalità, professionalità e disponibilità. E certamente Tambroni è il più grande esempio". "Questa inaugurazione è un sentito tributo ad una figura importantissima della nostra città - ha detto il sindaco Parcaroli, intervenuto insieme agli assessori Caldarelli e Sacchi - che ha costruito l’artigianato della nostra regione". L’avv. Gianni Vagni ha sottolineato come Tambroni abbia attraversato "la storia dell’artigianato". Patrizia Tambroni Armaroli, figlia del senatore, ha ringraziato a nome suo e dei familiari.