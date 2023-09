Piazzale Monaldo, Recanati: le piante incolte coprono i cartelli stradali

Se dovete parcheggiare il vostro mezzo nel piazzale Monaldo Leopardi non sarà cosa semplice. Se dovete pagare il ticket e capire l’orario in cui scatta la sosta a pagamento non è scontato che lo sappiate. Infatti per avere tutte queste informazioni l’automobilista dovrebbe o inoltrarsi fra la fitta vegetazione, che avvolge il cartello stradale, o abbattere il fogliame che occlude la vista allo stesso. Le strisce a terra sono blu, ma la zona può essere di tipo rosso o blu: nel primo caso la tariffa oraria è di un euro, mentre nel secondo è di 1,20 euro. Poi c’è da sapere qual è la tariffa minima da pagare e per quale frazione oraria. Un segnale quindi difficile da individuare nel piazzale che porta il nome del padre del poeta Giacomo, in piena zona turistica a due passi dalla nobile dimora.