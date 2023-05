Piazzale nel nome di Luigi Cipolloni, cerimonia d’intitolazione con i familiari

L’amministrazione di Cingoli ha onorato Luigi Cipolloni (1934-2009) intitolandogli il piazzale dell’area ex pista di pattinaggio ai Viali Valentini. Operatore turistico, propulsore e protagonista di molteplici iniziative, grande personaggio e ammirata persona, albergatore e ristoratore, è stato l’animatore delle associazioni locale, provinciale, regionale di categoria, e consigliere nazionale dell’Uram. Attivissimo per l’istituzione dell’Alberghiero (1990) e nell’organizzazione di eventi (la cerimonia di ieri, ha rammentato il professor Marcello Stefàno, è coincisa col 25° del "Serpe più lungo del mondo") conosciuto come Gigi, ha esaltato "la cultura della cingolanità": così lo ha ricordato, dopo l’intervento del sindaco Michele Vittori che ha evidenziato l’impegno e l’ingegno della famiglia Cipolloni, il vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini. Di Gigi, presenti la vedova Jolanda, i figli Stefano e Andrea, i fratelli Agostino e monsignor Decio, la sorella Anita, i numerosi congiunti.

Gianfilippo Centanni