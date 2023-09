Piazzale per i "Caduti di Kindu" a Tolentino: tante autorità alla cerimonia

È stato intitolato ai "Caduti di Kindu", quale segno di riconoscenza verso l’Aereonautica Militare nell’anno del centenario della fondazione, un piazzale di zona Pace a Tolentino. Ieri pomeriggio si è svolta la cerimonia, con lo scoprimento della targa e l’inno nazionale da parte della Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea, l’apposizione della corona di alloro sulle note del "Piave", seguita dall’esecuzione del "Silenzio", alla presenza di tante autorità e delle associazioni combattentistiche e d’arma. Sono intervenuti il sindaco Mauro Sclavi, il colonnello Giancarlo Filippo, comandante del Centro di formazione Aviation English di Loreto il e il generale di squadra aerea Francesco Vestito, comandante 1ª Regione Aerea. L’intento è stato onorare i caduti di Kindu, eccidio avvenuto in Congo nel 1961, dove persero la vita tredici aviatori in missione di pace per conto dell’Onu, e dare il giusto merito a chi, durante la pandemia, ha messo a disposizione le competenze medico-sanitarie per aiutare la casa di riposo tolentinate. "Questi eroi a Kindu donarono la propria vita, un atto di fede in nome della divisa e della patria. L’intitolazione è per loro, i loro familiari e tutta l’Aeronautica Militare", ha detto il sindaco.