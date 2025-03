Piazzano un videoregistratore nella ditta di trote: denunciati

Un apparecchio videoregistratore piazzato davanti ad un macchinario di una ditta di troticoltura: denunciati due uomini. Non è escluso che abbiamo installato quell’apparecchio per fare spionaggio industriale. I militari dell’aliquota operativa della compagnia dei carabinieri di Camerino hanno denunciato all’autorità giudiziaria due uomini, un 40enne della provincia di Pavia e un 46enne della provincia di Ravenna, per i reati di violenza privata, violazione di domicilio, interferenza illecita nella vita privata nonché illecito trattamento di dati. A febbraio scorso, il titolare di una ditta di troticoltura di Sefro aveva denunciato ai carabinieri che qualcuno aveva fatto irruzione nella sua azienda e aveva installato un apparecchio videoregistratore all’interno di un locale dedicato ad una fase lavorativa del prodotto commercializzato dalla ditta, proprio davanti ad un macchinario. Le indagini hanno consentito di risalire, attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, al veicolo utilizzato dai due uomini per allontanarsi dall’azienda. I due sono stati identificati e denunciati. Non è escluso che quelle registrazioni potessero servire a capire in che modo funzionava la lavorazione del prodotto e possa essersi trattato di spionaggio industriale, da parte di una azienda concorrente.

Chiara Marinelli